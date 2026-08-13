Tragedia a San Vito Lo Capo. Un operaio che stava lavorando al depuratore è morto per le esalazioni che provenivano dall’impianto. Sono intervenuti i sanitari del 118 e un’operatore che stava praticando il massaggio cardiaco è morto.

Le indagini sono condotte dai carabinieri e i tecnici dello Spresal.

La tragedia stamane nella struttura che si trova nella Tonnara del Secco. Secondo una prima ricostruzione l’addetto alla struttura era sceso per una verifica, quando si è sentito male. Lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma mentre uno degli operatori praticava il massaggio cardiaco all’operaio sarebbe morto.

Le indagini sono condotte dai carabinieri sul posto anche i funzionari dello Spresal di Trapani – Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.