Una donna, Vita Gandolfo, ha perso la vita in un incidente stradale lungo la strada provinciale 51 mentre viaggiava in direzione della località balneare di Tre Fontane.

L’incidente frontale ha coinvolto tre veicoli. A scontrarsi, per cause in fase di accertamento, sono state una Bmw, una Multipla e una Musa.

Sono rimasti feriti, invece, A.V., un’altra donna che conduceva la Fiat Multipla, ed F.S. che era alla guida della Fiat Idea. La Bmw risulta intestata a un giovane di Campobello di Mazara. Non è ancora chiaro se alla guida dell’autovettura ci fosse proprio lui, ma i carabinieri non è stato trovato sul posto il conducente. Sembra che la vittima, che aveva 89 anni,viaggiasse proprio sulla Bmw

La vittima, originaria di Campobello di Mazara, era a bordo di una delle vetture. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia municipale e carabinieri.

(foto da Castelvetrano Selinunte)