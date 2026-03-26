Un grave incidente stradale si è verificato lungo l’autostrada A29, nei pressi dello svincolo per Castelvetrano, costando la vita a Mario Fasulo, 49 anni. L’uomo viaggiava a bordo della sua Fiat Panda in direzione Mazara del Vallo quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. L’impatto è stato fatale e non gli ha lasciato scampo.

Fasulo era un esponente della polizia municipale molto conosciuto e stimato. Dopo aver prestato servizio per numerosi anni a Sciacca, in provincia di Agrigento, lo scorso dicembre era stato trasferito a Palermo, dove aveva iniziato a lavorare da pochi mesi. Al momento del tragico incidente, l’uomo stava facendo rientro a casa, a Castelvetrano, dopo il turno di lavoro nel capoluogo siciliano.

La notizia della sua scomparsa ha destato profondo commozione sia a Sciacca che a Palermo. Colleghi e conoscenti lo ricordano come un professionista esemplare, capace di coniugare il rigore della divisa con una naturale gentilezza e disponibilità verso il prossimo. Numerosi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno giungendo alla famiglia, descrivendo Fasulo come un uomo sempre pronto al sorriso e al confronto garbato.

Anche le istituzioni locali hanno espresso il proprio dolore. L’ex assessore alla polizia municipale di Sciacca, Valeria Gulotta, ha voluto sottolineare il rapporto di reciproco rispetto e la professionalità che ha sempre contraddistinto l’operato di Fasulo durante gli anni trascorsi al comando agrigentino.

Mentre le autorità competenti lavorano per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e individuare eventuali fattori che possano aver causato l’uscita di strada, le comunità coinvolte si stringono attorno ai parenti della vittima in questo momento di immenso dolore.