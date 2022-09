Sfida amara per la formazione granata, finisce 72-74 per i piemontesi

Niente Final Four di Supercoppa a Forlì per la 2B Control Trapani che davanti al pubblico amico si arrende di misura, 72-74 al Cantù. I granata salutano la competizione al termine di una sfida equilibrata e dopo aver giocato una pallacanestro arrembante.

Il Trapani è ancora al comando al 35’ sul +6 (67-61) ma a quel punto qualcosa si spegne e la grande esperienza dei giocatori di Cantù entra sul parquet trapanese per recuperare e vincere. All’ultimo istante la tripla della potenziale vittoria granata di Massone gira 4 volte sul ferro ed esce.

Nel primo quarto granata in vantaggio

Nel primo Stefanelli con 2 triple porta Cantù sul 6-0. Massone si iscrive a referto prima dei 2 liberi di Rogic e del 2+1 di Hunt (2-11). Baldi Rossi mette una bomba: Parente chiama il time out. Hunt va da sotto prima della tripla di Jenkins e di 2 liberi di Massone (7-16). Mollura mette a segno 3 punti. Tsetserukou fa 3 punti e Mollura la mette da oltre l’arco: coach Sacchetti chiama la sua prima sospensione 16-19 a 3’ dal termine. Romeo dall’angolo infila la tripla del pareggio. Dopo il tiro libero di Pino, segnano Mollura e Romeo: 23-20 al 10’.

Cantù passa in vantaggio

Nel secondo quarto Jenkins e Carter registrano il massimo vantaggio di Trapani ma, con un break di 10-2 firmato da Stefanelli e Baldi Rossi, Cantù si riporta sul 29-30 costringendo Parente al time out. Baldi Rossi e Severini prima della tripla di Jenkins e del jump di Dieng (37-34). Severini impatta con una tripla. Botta e risposta da oltre l’arco fra Baldi Rossi e Jenkins. Rogic va a segno in penetrazione prima dei 2 liberi di Baldi Rossi. Nell’ultimo minuto segnano Bucarelli e Massone: è 42-46 al 20’.

Nel terzo quarto il Trapani passa

Carter e Stefanelli da 3 prima della penetrazione di Jenkins: 46-49 a 8’ dal termine. Altra tripla di Baldi Rossi prima dei canestri da sotto di Mollura e Pini. Siamo sul 48-54. Dopo l’1/2 ai liberi di Mollura, Trapani chiude 2 contropiedi: 53-54 a 3’ dal termine e time out per coach Sacchetti. Bucarelli chiude un 2+1. Dieng segna da oltre l’arco e chiude la frazione con 3/3 dalla lunetta: 59-57 al 30’.

Ma Cantù vola e si qualifica

Nell’ultimo quarto Trapani realizza con Tsetserukou e Romeo, prima di 2 liberi di Stefanelli. Romeo fa 6 punti consecutivi intervallati dal canestro di Hunt (67-61 a 5’ dalla fine). Rogic realizza 5 punti consecutivi: 67-66 a 4’ dal termine e Parente chiama time-out. Severini realizza un long-two prima del canestro di Rogic. Mollura mette un 2+1. Hunt realizza in contropiede (70-73). Mollura porta i suoi sul 72-74 a 30’’ dal termine: time out per coach Sacchetti. Sbagliano Severini e Massone da 3: finisce 72-74.