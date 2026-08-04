Aveva 40 anni

È morto oggi, martedì 4 agosto, all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani, Pietro Spada, il motociclista di 40 anni di Valderice rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale dello scorso 29 luglio. Lo schianto era avvenuto all’incrocio tra corso Piersanti Mattarella e via Manzoni. L’uomo era ricoverato in stato di coma da sei giorni.

Non è stato un malore

Nelle ore immediatamente successive all’incidente si era diffusa una ricostruzione diversa. Si era parlato di un improvviso malore che avrebbe colto l’uomo mentre si trovava alla guida dello scooter, facendogli perdere il controllo del mezzo. Come si legge su Tp24, la versione emersa successivamente è però un’altra: non si è trattato di un malore, ma di un violento incidente stradale, nel quale Spada riportò gravissime lesioni alle vertebre cervicali.

I soccorsi e il ricovero

Determinante, sul posto, era stato l’intervento degli operatori del 118. I sanitari avevano immediatamente avviato le manovre di rianimazione, riuscendo a far ripartire il cuore dell’uomo prima del trasferimento in ospedale. Spada era stato trasportato d’urgenza al Sant’Antonio Abate e ricoverato in prognosi riservata. Il gravissimo trauma cervicale e le conseguenze dell’arresto cardiaco avevano, però, reso il quadro clinico particolarmente critico. Le sue condizioni erano apparse disperate fin dai primi minuti successivi allo schianto.

Dopo sei giorni trascorsi in coma, oggi è arrivata, purtroppo, la notizia della morte.