Assegnato il premio al diciannovenne Giacomo Gabriele D’Aquila

“Trapani svelata”. Ecco il titolo vincitore del contest #titoloperfetto, il concorso di idee lanciato da Sicindustria Trapani per dare il nome a un progetto ambizioso: rilanciare il territorio, cominciando dalla sua reputazione. Ad aggiudicarsi questa prima fase, un giovane trapanese di 19 anni, Giacomo Gabriele D’Aquila, diplomato con il massimo dei voti al liceo classico, studente del corso di laurea in Economia e management per Arte, cultura e comunicazione (Cleacc) dell’Università Bocconi di Milano, con la passione per il mare, il calcio, l’arte e la lettura.

D’Aquila racconta la sua idea

“L’idea di ‘Trapani svelata’ – spiega Giacomo Gabriele D’Aquila – nasce dall’intrinseca necessità di rimuovere definitivamente il velo che, per tanto tempo, ha oscurato il volto buono del nostro territorio. Stiamo parlando di un velo nero in segno di lutto: il velo delle stragi mafiose, dei delitti e delle vicende malavitose che per troppi anni hanno monopolizzato i riflettori. Oggi è arrivato il momento di togliere questo velo e puntare i riflettori su chi davvero lo merita: le imprese innovative e sane, che offrono posti di lavoro e contribuiscono alla sana crescita e allo sviluppo di un territorio unico come quello di Trapani”.

Pellegrino “Grande interesse verso nostra iniziativa”

“Abbiamo riscontrato un grande interesse verso questa iniziativa, come testimoniano le numerose proposte che ci sono giunte da diverse parti d’Italia e una anche dalla Spagna – commenta il presidente di Sicindustria Trapani, Vito Pellegrino, che insieme con il presidente territoriale del Gruppo Giovani, Vincenzo Mucaria, e con il consigliere di delegazione, Vincenzo Adragna, si è occupato della selezione delle proposte.

Il progetto entra nel vivo

“A questo punto – continua Pellegrino – si entra nel vivo del progetto. Abbiamo avuto numerose interlocuzioni con S.E. il Prefetto, Filippina Cocuzza, abbiamo incontrato le forze dell’ordine, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, i sindacati, il mondo della scuola e abbiamo in programma nelle prossime settimane di incontrare i sindaci, l’Università e i vescovi della provincia. Tutti insieme nella stessa direzione. Intanto siamo pronti con la seconda sfida, il contest #logoperfetto, che sarà rivolto agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Trapani. Nei prossimi giorni lanceremo l’iniziativa che darà agli studenti, anche più piccoli, la possibilità di esprimersi, con disegni, immagini o foto. Non ci sarà alcun vincolo o limite riguardante le modalità di esecuzione o presentazione dell’elaborato. Chiediamo solo che sia originale”.