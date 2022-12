Scardinata la colonnina di un distributore nel Trapanese

Un’intera cassa automatica è stata rubata da una stazione di servizio nel Trapanese. E’ stato utilizzato un trattore come “ariete”, una sorta di furto in spaccata come oramai le cronache raccontano sempre più spesso. Il mezzo agricolo lanciato contro la colonnina che fungeva da bancomat per portare via la cassa con all’interno i soldi.

Dove è avvenuto il furto

Il furto si è consumato a Petrosino, piccolo territorio del trapanese vicino a Marsala. Qualcuno ha utilizzato un trattore prendendo di mira il distributore di benzina alla periferia del paese, in contrada Triglia Scaletta. I ladri sono riusciti nel loro intento, quello di scardinare la cassa e portarla via in blocco. Abbandonato invece il trattore, lasciato all’interno dell’area di servizio. Si presume che il mezzo agricolo sia di provenienza furtiva.

L’indagine

Ad indagare i carabinieri che stanno cercando anzitutto di verificare l’esistenza di immagini di videosorveglianza in zona. Potrebbero dare un aiuto concreto per riuscire a dare un’identità agli autori i questo raid.

Gli arresti nel Messinese

Non sempre però agli autori di questi furti va bene. Il mese scorso c’è stato l’ennesimo arresto da parte dei carabinieri della compagnia di Taormina. In manette in flagranza di reato due persone, di Catania, ritenute responsabili di furto aggravato in esercizio commerciale in concorso. In particolare, i militari dell’Arma, hanno risolto il caso di un furto in una profumeria di Santa Teresa di Riva. Un’autovettura venne utilizzata per infrangere le vetrine dell’esercizio ed avervi così facile accesso. Anzitutto fu subito individuata l’autovettura utilizzata dai malfattori proprio mentre si allontanava velocemente dal luogo del furto. Poco dopo i due complici sono stati individuati mentre tentavano di riorganizzarsi per far perdere le proprie tracce.

La refurtiva consisteva in profumi, cosmetici e prodotti per la cura della persona per un valore complessivo di circa 70 mila euro. Fu recuperata all’interno dell’auto.