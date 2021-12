gli avvocati premiati

Cerimonia sobria ma molto partecipata quella che si è svolta al tribunale di Marsala per il conferimento delle toghe d’oro e d’argento agli avvocati per i 50 e i 25 anni di professione forense.

Professione pilastro importante per la crescita della società civile

A premiare i professionisti, con una targa commemorativa, il presidente dell’ordine degli avvocati di Marsala, Giuseppe Spada, secondo cui “la giornata della premiazione rappresenta un momento solenne per i colleghi che hanno raggiunto questi traguardi importanti con prestigio ed onore, nonostante le molte difficoltà di tutti i giorni. Una professione – ha continuato – che conserva immutato tutto il suo fascino e che rimane un pilastro importante per la crescita della società civile. Gli avvocati sono un punto di riferimento, non solo per la tutela dei diritti di tutti, ma anche per lo sviluppo e il mantenimento di una democrazia salda e radicata in tutti i Paesi del mondo”.

Toga d’oro all’avvocato Vito Lombardo

La toga d’oro per i 50 anni di professione è stata conferita all’avvocato Vito Lombardo.

Riconoscimenti a 12 avvocati per i lunghi anni di iscrizione all’albo

Riconoscimenti per i 45 anni e per i 40 anni di iscrizione all’albo sono andati a 12 avvocati: Sergio Sanfilippo, Giuseppe Barbera, Salvatore Errera, Giovanni Miceli, Giuseppe Bongiorno, Giuseppe Cavasino, Diego Tranchida, Stefano Venuti Pellegrii Giuseppe Bua, Diego Maggio, Baladassare Lombardo e Giovanni Lentini.

Toga d’argento per 18 avvocati

La toga d’argento per i 25 anni di iscrizione all’albo è stata conferita a 18 avvocati: Maria Letizia Pipitone, Ignazia Rallo, Maria Clara Alagna, Gabriele Romeo, Giovanni Caracci, Gianni Gilletta, Stefano Romano, Giuseppe Sorrentino, Francesco Gucciardi, Vito Napoli, Mario Accardi, Salvatore Ignazio Fratelli, Bice Maria Pace, Ignazio Eugenio Caruso, Simonetta Alagna, Vito Incalcaterra, Laura Maria Spadaro e Francesca Lombardino.