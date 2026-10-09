Il Presidente della Regione in contatto con il prefetto di Trapani e l’Assessore alla Infrastruttura in sopralluogo sui luoghi colpiti dalla tromba d’aria. Si mette in moto la macchina regionale dopo l’evento improvviso che ha colpito la città del trapanese.

Schifani ha sentito il prefetto

“Ho avuto modo di confrontarmi con il prefetto di Trapani Lupo sulla situazione nelle aree colpite dalle trombe d’aria, in particolare a Marsala e Petrosino” scrive sui social il governatore che prosegue “Il governo Schifani presenterà un emendamento alle variazioni di bilancio per stanziare le prime risorse necessarie a fronteggiare l’emergenza e realizzare gli interventi urgenti sul territorio”.

Siamo vicini alle comunità colpite e seguiamo con attenzione l’evolversi della situazione, con la Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della Protezione Civile e in raccordo con le autorità locali e gli organismi impegnati nella gestione dell’emergenza”.

Attivati dalle centrali operative anche i volontari

Prime medicazioni alle persone ferite lievemente, assistenza nella scuola danneggiata dal maltempo e recupero dei beni dei bambini. Sono le attività che stanno svolgendo in queste ore a Marsala i soccorritori e le soccorritrici della pubblica assistenza Anpas Sicilia Paceco Soccorso ODV, attivata dalla Centrale operativa 118 dopo gli eventi che hanno colpito il Trapanese.

L’associazione è presente con quattro ambulanze, un’auto medica e un pulmino. I volontari stanno

prestando assistenza all’interno della scuola e supportando il lavoro dei Vigili del fuoco, contribuendo anche a recuperare gli oggetti dei bambini.

Tra le immagini degli interventi c’è anche il salvataggio di un cagnolino in grave difficoltà.

A soccorrerlo è stato Giorgio, già in servizio nell’Aeronautica militare, oggi in pensione e volontario dell’associazione. Le fotografie documentano il momento del soccorso, uno dei gesti di cura che accompagnano il lavoro dei volontari sul posto. I volontari e le volontarie Anpas di Paceco Soccorso proseguono le attività di assistenza a Marsala nell’ambito dell’attivazione disposta dalla Centrale 118.

Sopralluogo dell’Assessore Aricò

Nel pomeriggio, intanto, sopralluogo dell’assessore alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, assieme al capo del Genio civile e ai vertici dello Iacp di Trapani, per una constatazione dei danni causati dalla tromba d’aria di questa mattina, che ha colpito i comuni di Marsala, Petrosino e Mazara del Vallo. Il sopralluogo è necessario per una prima valutazione dei danni e per far sentire la vicinanza delle istituzioni regionali ai cittadini delle aree colpite.

“Siamo sul posto già oggi perché in questi casi il tempo conta – dichiara l’assessore Alessandro Aricò – Il governo Schifani c’è e interviene subito. Con i tecnici del Genio civile e dello Iacp di Trapani stiamo verificando lo stato dei luoghi. La priorità è una sola: la sicurezza delle persone. Faremo presto, ma senza scorciatoie. Alle comunità di Marsala e Mazara del Vallo dico che non saranno lasciate sole”.

Tamajo: “Investire sulla prevenzione, vicino a chi è stato colpito”

“Le immagini che arrivano da Marsala sono impressionanti e destano grande preoccupazione. Desidero esprimere la mia sincera vicinanza alle persone rimaste ferite, alle famiglie e a tutta la comunità colpita da questa violenta ondata di maltempo” dice Edy Tamajo, commentando i gravi danni provocati dalla tromba d’aria che ha interessato il territorio marsalese.

“Episodi come questo ci ricordano quanto sia importante continuare a investire nella prevenzione, nella sicurezza e nella tutela del nostro territorio. I cambiamenti climatici rappresentano una delle grandi sfide del nostro tempo e richiedono attenzione, responsabilità e un impegno costante da parte di tutte le istituzioni.

È fondamentale che questi temi trovino uno spazio sempre più centrale nelle agende dei governi, attraverso politiche concrete e una programmazione capace di guardare al futuro, con particolare attenzione alla sicurezza dei cittadini e alla salvaguardia delle nostre comunità”.

“In queste ore – conclude Tamajo – il mio pensiero va soprattutto a chi ha vissuto momenti di paura e a quanti hanno subito danni. Un ringraziamento sincero ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alle forze dell’ordine e a tutti gli operatori impegnati nei soccorsi e negli interventi di messa in sicurezza”.

Il governatore nel trapanese per altri eventi ed impegni

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è nel trapanese anche lui ma per portare il proprio saluto al convegno dell’Udc “Costruire il centro che serve all’Italia”, in programma ad Alcamo. L’iniziativa prevede gli interventi, tra gli altri, del coordinatore regionale dell’Udc, Decio Terrana, del vice segretario nazionale di Azione, Ettore Rosato, di monsignor Marco Malizia. A concludere i lavori sarà il presidente nazionale dell’Udc, Lorenzo Cesa.