Tromba d’aria nella zona di Marsala e Petrosino. A Marsala è stata investita una scuola in via Nazionale e ci sono stati diversi feriti non gravi. Mentre a Petrosino un’auto è stata colpita e sbalzata in un burrone.

Due i feriti gravi in questo caso. Stanno intervenendo i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra.

Devastata la scuola Alcide de Gasperi

Il vortice ha investito la scuola Alcide De Gasperi che si trova in contrada Terre Nove. Sono state danneggiate diverse auto, i vetri delle classi e sarebbe stato scoperchiato il tetto. Inizialmente non si trovava un operatorie ecologico. Era dato per disperso. Poi è stato ritrovato e soccorso dai sanitari del 118.

Cinque le squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti della provincia impegnati su Petrosino e Marsala e altre due sono in arrivo da Santa Margherita Belìce e Palermo. Lo comunica il comando provinciale dei vigili del fuoco di Trapani che sta coordinando gli interventi nel territorio marsalese dopo il passaggio della tromba marina che ha provocato danni ingenti ad abitazioni private e all’istituto “Alcide De Gasperi” di contrada Terrenove.

Danni ingenti in tutta la città

Sono ingenti i danni causati dalla violenta tromba d’aria che si è abbattuta a Marsala nelle prime ore della mattinata. Un’abitazione è stata completamente distrutta. L ‘area è stata transennata. Sul posto le forze dell’ordine, polizia, carabinieri e vigili del fuoco. La famiglia residente è stata allontanata. La casa è stata dichiarata inagibile.

Il versante sud della città è completamente in tilt, il traffico è bloccato, l’arteria principale la strada SS115 Terrenove Bambina che collega la periferia dal centro è completamente chiusa a causa degli ingenti danni causati dai violenti eventi atmosferici. Diversi pali della luce sono stati abbattuti a causa del forte vento e i guard-rail sono finiti sulla carreggiata, impedendo così la circolazione stradale. Almeno due abitazione su quel tratto stradale risultano gravemente danneggiate, oltre alla scuola media che si trova poco più avanti e che ha subìto gravissimo danni.