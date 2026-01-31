Marzamemi torna a fare i conti con il maltempo. Una tromba marina si è formata nelle ultime ore al largo del borgo marinaro a sud del Siracusano, uno degli effetti dell’allerta gialla diramata dalla Protezione civile regionale per le avverse condizioni meteorologiche.

Cosa è accaduto

Il vortice si è sviluppato in mare aperto e, secondo le prime indicazioni, non avrebbe raggiunto la terraferma né causato feriti o danni alle strutture costiere. Resta tuttavia alta l’attenzione delle autorità, soprattutto per il timore che qualcuno possa aver deciso di uscire in barca nonostante il mare agitato e la scarsa visibilità.

Apprensione nel borgo dopo il ciclone

La scena, osservata a distanza dalla costa, ha riacceso l’apprensione in una comunità che porta ancora i segni di quanto accaduto solo pochi giorni fa. La scorsa settimana, infatti, Marzamemi era stata duramente colpita dal ciclone Harry: mareggiate violente avevano reso necessaria l’evacuazione di alcune abitazioni, con l’acqua che aveva invaso strade e case del piccolo centro.

