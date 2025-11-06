L'arresto dei carabinieri a Trapani

I carabinieri della compagnia di Trapani, nell’ambito di ulteriori servizi straordinari di controllo del territorio, hanno tratto in arresto, per detenzione illecita di stupefacenti, una donna di 54 anni sorpresa in possesso di quasi 3 chili di cocaina e 150 grammi di sostanza tipo anfetamine rivenuti in parte in auto e in parte presso il proprio domicilio.

I militari dell’arma giunti nei pressi del quartiere Cappuccinelli notavano un’autovettura che alla vista della pattuglia cercava di allontanarsi. Una volta raggiunta nel corso della perquisizione dentro un sacchetto della spesa è stato trovato un panetto di cocaina da un chilo.

In casa in un mastello per la spazzatura, di ulteriori un chilo e 800 grammi di cocaina e 150 grammi di anfetamine.

La sostanza stupefacente una volta immessa nel mercato illecito avrebbe potuto consentire introiti pari a circa 500.000 euro. La donna è stata portata al Pagliarelli.

Nella stessa giornata i militari dell’arma sottoponevano ad un controllo alla circolazione stradale un 59enne di origine catanese che a seguito di perquisizione è nascosto nel mezzo 16.500 euro della quale non ha saputo fornire plausibile spiegazione circa la provenienza. I successivi immediati approfondimenti consentivano di segnalare l’uomo all’autorità giudiziaria per ipotesi di reato concernenti gli stupefacenti.