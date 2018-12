concessi gli arresti domiciliari

Cinquantotto chilogrammi di hashish sono stati sequestrati a Mazara del Vallo dalla polizia a due mazaresi, Giuseppe Gancitano e Antonino Ofano, entrambi di 52 anni, che sono stati arrestati e posti ai domiciliari dopo la convalida del provvedimento. La droga è stata sequestrata dagli agenti del Commissariato in parte (15 kg) su un’auto su cui viaggiavano i due e in parte (43 kg) in due grossi sacchi in plastica di colore nero che erano stati sotterrati in un terreno dove Gancitano e Ofano erano stati notati nei giorni precedenti all’arresto.