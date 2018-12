Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato recuperato oggi dai vigili del fuoco lungo la costa di Arenella, a Pantelleria.

Del corpo non si è potuto stabilire nè il sesso, nè l’età e neppure la nazionalità. Sono intervenuti anche i carabinieri, la Guardia costiera e un medico legale.

Sono in corso indagini per risalire alla identità della vittima e alle cause del decesso. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, neanche che possa trattarsi di un migrante morto durante la traversata del Canale di Sicilia.