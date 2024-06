I carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, con il supporto dei militari del 12° Reggimento Sicilia, hanno eseguito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti, al termine dei quali è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria un 32enne del luogo, trovato in possesso di 5 grammi di cocaina e sono state segnalate alla Prefettura di Trapani 5 persone trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Nel corso dei controlli è stato altresì denunciato un 23enne del luogo che, fermato alla guida di autovettura, è risultato sprovvisto di patente di guida (perché mai conseguita con recidiva nel biennio).

Droga a San Vito

I carabinieri della Stazione di San Vito Lo Capo hanno arrestato un 23enne somalo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma, durante un servizio perlustrativo appiedato hanno notato il 23enne che passeggiava con atteggiamento sospetto nelle vie del centro cittadino e che, alla loro vista ha cercato di far perdere le proprie tracce tra la folla. A seguito di perquisizione personale è stato trovato in possesso di cocaina e hashish suddiviso in dosi per circa 10 grammi oltre alla somma contanti di quasi 300 euro. A seguito del rito direttissimo sono stati disposti per lui gli arresti domiciliari.

Arresto a Gela

I carabinieri del reparto territoriale di Gela unitamente ai colleghi del nucleo cinofili di Palermo hanno svolto un servizio di controllo straordinario del territorio su Niscemi finalizzato alla ricerca sostanze stupefacenti, traendo in arresto in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 45enne italiano, pregiudicato, del luogo. In particolare, i carabinieri della locale stazione durante una perquisizione operata presso il domicilio del giovane, hanno rinvenuto, abilmente occultati, circa 5 grammi di cocaina e crack suddivisa in dosi, bilancino per la pesatura e materiale vario per il confezionamento della droga