Un giovane di ventisei anni residente a Trapani è stato tratto in arresto dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia locale con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione è avvenuta durante un normale servizio di controllo del territorio effettuato dai militari dell’Arma per prevenire e contrastare lo spaccio di droghe.

Il ragazzo è stato fermato mentre si aggirava nei pressi del quartiere San Giuliano. Il suo atteggiamento, apparso subito eccessivamente nervoso e guardingo agli occhi degli operatori, ha spinto i Carabinieri ad approfondire il controllo con una perquisizione personale. L’ispezione ha confermato i sospetti dei militari, portando al rinvenimento di un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti pronte per essere immesse sul mercato illegale.

Nello specifico, le forze dell’ordine hanno sequestrato dodici grammi di cocaina, già suddivisi in ventisei dosi, e tredici grammi di crack, ripartiti in ventisette piccoli involucri. Oltre alla droga, il giovane è stato trovato in possesso della somma in contanti di centosettantacinque euro, composta prevalentemente da banconote di piccolo taglio, ritenuta probabile provento dell’attività di spaccio.

Dopo il sequestro del materiale e il completamento delle formalità di rito, l’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria. In attesa di ulteriori sviluppi processuali, per il ventiseienne è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Trapani.