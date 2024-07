La polizia municipale di Favignana, isola delle Egadi in provincia di Trapani, ha multato un turista di 62 anni per atti osceni in luogo pubblico. L’uomo, residente nel Nord Italia, stava passeggiando completamente nudo sul lungomare Duilio, nei pressi degli scogli che costeggiano la strada.

Multa salatissima

L’intervento è scattato dopo la segnalazione di alcuni passanti che hanno contattato il comando della polizia locale. Una pattuglia, impegnata nel servizio di controllo del territorio, è intervenuta subito sul posto segnalato. L’uomo, invitato dagli agenti a rivestirsi, ha obbedito senza opporre resistenza. Dovrà pagare una sanzione amministrativa di diecimila euro.

Il monito del sindaco

“Ribadiamo l’importanza del rispetto delle norme di decoro pubblico – dice il comandante della polizia locale, Libero Giuseppe Carbone -. Invitiamo i cittadini a segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento che possa compromettere la serenità e il rispetto delle regole della comunità”.

Ortigia violenta, multato automobilista che ha urtato il passeggino nella Ztl

E’ stato prima identificato dalla polizia e poi sanzionato l’uomo, un 51enne, che, sabato scorso, ha urtato con la sua macchina un passeggino con un bambino. Un episodio avvenuto in via Roma, in Ortigia, a due passi da piazza Duomo, in piena Ztl, insomma in un’area in cui possono entrare solo i mezzi autorizzati.

Senza patente e con auto sotto sequestro

Quell’uomo non solo non lo era ma era pure sprovvisto di patente, in più la sua macchina era sotto sequestro. Nei suoi confronti, come fanno sapere dalla Questura di Siracusa, è scattata una multa di oltre 5300 euro per “guida con la patente revocata, per essere entrato in zona pedonale, per rifiuto di sottoposizione all’alcol test, per omissione di controllo del mezzo”. Inoltre, il “veicolo sul quale l’uomo viaggiava è stato confiscato”.

Automobilista picchiato

In questa vicenda è entrato, però, un altro episodio di violenza che ha visto come vittima lo stesso automobilista. Infatti, quella sera, la madre del bambino si è comprensibilmente spaventata, attirando le attenzioni dei passanti. Poco distante da lei, c’era il padre, che accecato dall’ira, si è scagliato contro la macchina del conducente e con il passare dei secondi si sarebbero avvicinate altre persone a dare “manforte” al padre arrabbiato.

Le botte

A quanto pare, l’automobilista è stato preso a botte e poi costretto a scappare per evitare guai peggiori. Tante le richieste di intervento ai centralini delle forze dell’ordine e tra i primi ad arrivare in via Roma sono stati gli agenti delle Volanti.