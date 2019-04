Venerdì e sabato

E’ tutto pronto a Erice, nel Trapanese, dove venerdì e sabato si riuniranno gli Stati generali del Turismo. L’incontro organizzato dalla Regione Siciliana vedrà la partecipazione dei principali attori di un asse trainante per l’economia dell’Isola.

“L’appuntamento – sottolinea il governatore Nello Musumeci – sarà un’importante occasione di confronto con operatori ed esperti di un settore che ha una grande valenza economica e occupazionale per la Sicilia”.

Gli argomenti che verranno affrontati nel corso della due giorni saranno sviluppati attraverso numerosi tavoli tematici: dalla governance alle professioni turistiche, dall’enogastronomia ai beni culturali e molto altro. Organizzatori e responsabili delle principali associazioni del turismo avranno modo di confrontarsi con gli interlocutori istituzionali di riferimento.

“La Regione, ben consapevole del valore strategico del settore turistico e delle sue infinite opportunità – prosegue Musumeci – ha potenziato gli investimenti, creato le sinergie per un miglioramento generale del sistema e avviato la programmazione triennale degli eventi, in modo da rendere pienamente fruibile in tutte le stagioni dell’anno il calendario degli appuntamenti. In questo modo favoriamo anche la destagionalizzazione”.

I lavori si apriranno venerdì pomeriggio alle 16. I primi incontri, nelle sale della Biblioteca comunale, saranno incentrati sulla governance turistica in Sicilia; a Palazzo Sales, invece, ci sarà l’appuntamento dedicato alle professioni turistiche e sul sommerso nel turismo. Di enogastronomia e di beni culturali per un turismo dell’identità si parlerà nel Tavolo tematico in programma nella sala comunale. La giornata si chiuderà alle 19 con la riunione plenaria dei partecipanti.

Sabato inizio alle 10, al “Centro Ettore Majorana”, con i saluti del sindaco di Erice Daniela Toscano Pecorella e il commissario straordinario del Libero Consorzio dei Comuni di Trapani Raimondo Cerami. Subito dopo la relazione dell’assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo e a seguire il forum sui lavori dei tavoli tematici. Dalle 11 in poi sono previsti gli interventi del vicepresidente della Cei per l’Italia meridionale monsignor Antonino Raspanti, del presidente dell’Unione nazionale Pro Loco Antonino La Spina, del presidente dell’Enit Giorgio Palmucci e di Franco Iseppi, presidente del Touring Club.

I lavori proseguiranno nel pomeriggio con gli interventi di Giuseppe Cassarà, presidente di Federturismo Sicindustria; di Francesco Picarella, presidente di Confcommercio; e di Vittorio Messina, presidente di Confesercenti. Alle 17 la conclusione dei lavori è affidata al presidente della Regione Nello Musumeci.