durante i controlli dei carabinieri a trapani nei pressi del porto della città

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Erice hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Filippo Marchese, trapanese di 28 anni.

Durante un servizio di controllo antidroga, nei pressi del porto della città, i Carabinieri della Compagnia di Trapani eseguivano dei controlli anche all’imbarco per le isole minori.

Ad attirare la loro attenzione, il giovane Marchese, soggetto noto agli operanti, che nervosamente sbucava dalle vie del centro storico e, atteso l’imbarco di tutti i passeggeri, si precipitava correndo verso l’aliscafo, prima che questo chiudesse le porte, con in mano un sacchetto in nylon.

I Carabinieri, insospettiti da tale atteggiamento, continuavano a monitorare attentamente tutti i movimenti del Marchese e notavano che il giovane, dopo aver depositato il sacchetto in nylon su un sedile vuoto dell’aliscafo, si affrettava a scendere dallo stesso.

A quel punto decidevano di intervenire sottoponendo il ragazzo a perquisizione personale – che dava esito negativo – e recuperando il sacchetto poco prima lasciato a bordo dell’aliscafo dal giovane.

Nel sacchetto, contenente carne di pollo, vi era un panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di 283 grammi. Vista la flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, il giovane, al termine delle formalità di rito, veniva dichiarato in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione della Autorità Giudiziaria competente.

All’esito del servizio, veniva denunciato in stato di libertà anche un tunisino, B.A.K., 33 anni, il quale, mentre camminava per il centro storico di Trapani, è stato sorpreso con 7 involucri in carta stagnola contenente hashish per il peso complessivo di 7 grammi.

Rimane alta l’attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, e delle forze dell’ordine in generale, nei confronti dello spaccio di sostanze stupefacenti, attività che ha subito un brusco rallentamento per gli effetti della pandemia, ma che ora sta nuovamente prendendo piede.