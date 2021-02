Ai domiciliari

A Favignana: detenzione munizionamento da guerra

In arresto una donna di 44 anni

Denunciata per porto di armi atti a offendere e droga

I Carabinieri della Stazione di Favignana (TP) hanno tratto in arresto una donna del posto T.M.,44 anni, per i reati di detenzione di munizionamento da guerra, porto di armi atti a offendere e detenzione di droga.

Denunciata in stato di libertà

I Carabinieri dell’isola hanno perquisito la casa della donna trovandola in possesso di un proiettile calibro 5,56 in dotazione alle forze armate, illegalmente detenuta. Durante le attività la donna è stata deferita in stato di libertà poiché, occultati sulla sua persona, è stato trovato un coltello del genere vietato e una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, per la quale veniva segnalata alla locale Prefettura.

La donna ai domiciliari

Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro, assunto in carico e debitamente custodito in attesa di essere versato presso il competente ufficio corpi di reato. L’arrestata è stata posta ai domiciliari.