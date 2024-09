Furto nel deposito della ditta Agesp di Castellammare del Golfo che gestisce il servizio di raccolta di nettezza urbana nei comuni di Balestrate, Giardinello e Montelepre. Qualcuno ha forzato il cancello e hanno portato via nel deposito in contrada Presti a Montelepre un furgone Iveco Daily e un Piaggio Porter. Le indagini sono condotte dai carabinieri che stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire agli autori del colpo.

Furto in un punto Snai in via Maggiore Toselli

Furto nel punto Snai in via Maggiore Toselli a Palermo. A mettere a segno il colpo due giovani che sono arrivati a bordo di un’auto. Era circa le tre della scorsa notte. Hanno divelto la saracinesca e forzato una porta laterale. Poi sono entrati e hanno portato via macchinetta per scambiare i soldi con dentro circa mille euro. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Il furto di rame a Cinisi

Un furto di 200 metri di cavi di rame e di altri materiali edili ed elettrici è stato messo a segno al Jorent, il parcheggio privato che si trova a Cinisi in contrada San Giovanni. Parcheggio utilizzato da chi parte dall’aeroporto Falcone Borsellino. La denuncia è stata presentata ai carabinieri della compagnia di Carini. I militari indagano per risalire agli autori del colpo.

Il furto a Villagrazia di Carini

Hanno raccolto metri e metri di fili di rame rubati nella zona di una struttura alberghiera in stato di abbandono a Villagrazia di Carini e gli hanno dato fuoco. Il fumo nero ha allarmato i residenti e i villeggianti che hanno chiamato i carabinieri e i vigili del fuoco. I ladri aveva intenzione di ripulire i cavi di rame. Una volta arrivati i carabinieri hanno trovato i cavi in fiamme ma i ladri erano riusciti a fuggire. A spegnere l’incendio ci hanno pensato i vigili del fuoco. Sono in corso gli accertamenti per stabilire da dove siano stati portati via i cavi e se si sono provocati disservizi in zona. I carabinieri stanno cercando di risalire agli autori del furto.

Furto di rame in cantiere ferroviario, portati via 300 metri di cavi di “oro rosso”

Furto di rame in un cantiere ferroviario a Palermo. I ladri sono entrati in azione in via Calcante nella zona di Tommaso Natale e hanno portato via 300 metri di cavi di rame. Qui si stanno eseguendo lavori dell’anello ferroviario. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno eseguito i sopralluoghi per cercare di risalire ai responsabili. Sono in corso le analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza.

