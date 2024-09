I Carabinieri della Stazione di Trapani hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal Tribunale di Trapani, nei confronti di un 24enne trapanese per una serie di furti messi a segno ai danni di attività commerciali del centro storico.

Le indagini

Da un’attenta indagine intrapresa dai militari dell’Arma, a seguito di alcune denunce presentate da commercianti vittime di furti, sono emersi gravi indizi di colpevolezza sul conto del 24enne ripreso dagli impianti di videosorveglianza istallati nei negozi e ristoranti presi di mira.

Denuncia ad Agosto per furti in negozi e ristoranti

Nei primi giorni di agosto l’uomo era già stato denunciato dai Carabinieri per un furto in un negozio di abbigliamento e tre furti in ristoranti del centro storico dove dopo la forzatura della porta di ingresso si sarebbe impossessato dei contanti all’interno dei registratori di cassa. La prosecuzione dell’indagine ha portato alla luce ulteriori furti e tentati furti che l’arrestato avrebbe commesso ai danni di una farmacia, di un cine – teatro, di due pub e di altrettanti ristoranti tutti concentrati nel centro storico della città. Otra l’uomo si trova ai domiciliari con braccialetto elettronico.

Ondata di furti a Palermo, ladri prendono di mira un supermercato e un locale

I ladri sono entrati in due esercizi commerciali a Palermo. Hanno scassinato la saracinesca e si sono portati via soldi e bottiglie di vino. Il primo colpo è stato messo a segno in via Francesco Raimondo nel supermercato Bai Bai. Qui è stato portato via il registratore di cassa con dentro soldi da quantificare. Nel secondo caso i ladri sono entrati nel locale le Cupolette via Monteleone. Sono state portate via bottiglie di vino per 2500 euro.

Indaga la polizia

Le indagini sono condotte dagli agenti della polizia di Stato. Un furto è stato sventato dal proprietario stesso nella ferramenta e colori Chiarelli via Salvatore Morso. Per due volte i ladri hanno tentato di scassinare la saracinesca. In entrambi i casi grazie al sistema di videosorveglianza e l’allarme il proprietario è riuscito a mettere in fuga i ladri.

