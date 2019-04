Indagano i carabinieri di Mazara del Vallo

I carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, hanno tratto in arresto: il tunisinoKarim Rafrafi, 38 enne, accusato di avere accoltellato un uomo nel corso di una lite.

seguito di una lite con accoltellamento per il reato di lesioni personali gravissime.

I militari del Radiomobile e della Stazione Carabinieri sono intervenuti in piazza Regina notavano a terra un uomo gravemente ferito con diverse coltellate.

I militari dell’Arma, compresa la gravità dell’episodio, hanno immediatamente richiesto l’arrivo di un’ambulanza per far soccorrere l’uomo ferito.

Un’altra pattuglia notava in via delle Sette Chiese un altro uomo a terra in stato semi cosciente anche questo ferito alla testa.

La lite tra i due è scoppiata in piazza Regina. Rafrafi è stato arrestato. L’altro tunisino portato in ospedale prima a Trapani all’Abele Ajello poi a Villa Sofia dove è tenuto in osservazione.

Rafrafi anche lui ferito con un colpo di bastone alla testa è stato refertato e medicato in ospedale.Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto i domiciliari.

Indagini in corso per accertare i motivi della violenta lite.