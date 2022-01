Puntata dedicata alla politica regionale

A Casa Minutella il deputato del Pd Antonello Cracolici attacca la maggioranza. “Questa legislatura era fallita sin dall’inizio, quando il presidente Musumeci ha dichiarato in aula di non avere maggioranza”. Per l’esponente democratico, alla Sicilia adesso servono scossoni per ripartire dopo la crisi economica, aggravata dalla pandemia.

Nella puntata del 4 gennaio, a Casa Minutella è stato tracciato un bilancio della XVII legislatura regionale. Nel 2022 sono previste le elezioni per il rinnovo dell’Assemblea regionale siciliana e per l’elezione del Presidente della Regione. Per Cracolici, è necessaria un’alleanza strategica tra Pd, Cinque stelle e il movimento Cento Passi di Claudio. “Prima un programma”, conclude il deputato,” poi vengono i nomi”.