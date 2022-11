Capo Gallo è il simbolo del La riserva naturale diè il simbolo del mare impossibile per i palermitani. Per accedere in quel piccolo paradiso naturale si deve pagare il pedaggio ai privati che gestiscono il varco di accesso. Vecchia storia. Le tariffe vanno da un euro, per chi entra a piedi, sino ai 5 richiesti per entrare in macchina.

Per non pagare il biglietto bisogna avventurarsi tra gli scogli. Una premessa è d’obbligo. La storia ha avuto anche risvolti giudiziari e i privati (la famiglia Vassallo) risultano – in punta di diritto – proprietari a tutti gli effetti. Lo hanno stabilito i tribunali che in tutte le dispute sin qui celebrate hanno sempre dato ragione ai cinque fratelli Vassallo.