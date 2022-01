Lo scandalo del cimitero palermitano

Cimitero dei Rotoli di Palermo, la vergogna senza fine continua. Adesso, centinaia di bare sono abbandonate alle intemperie, sotto la pioggia ed esposte al vento. L’unica protezione sono dei teli di plastica. Brutte notizie anche per il forno crematorio: il bando per il ripristino della struttura sarebbe andato deserto. Non se ne parla prima dell’estate. Intanto, il numero di bare accatastate è nuovamente in crescita: sarebbero più di 900 le salme in attesa di una degna sepoltura.