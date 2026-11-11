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Cina, completata la struttura principale del ponte marittimo Xiamen-Kinmen
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Redazione Video
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11/11/2026
Cina, completata la struttura principale del ponte marittimo Xiamen-Kinmen
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