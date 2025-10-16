Palermo
Catania
Siracusa
Cronaca
Politica
Sport
Food
Talk Sicilia
Oltre lo stretto
Palermo
Catania
Le altre province
Agrigento
Caltanissetta
Enna
Messina
Ragusa
Siracusa
Trapani
Oltre lo stretto
Monreale
Nebrodi
Cefalù
Home
Cronaca
Politica
Sport
Salute
Lavoro
Blog
Arte e Cultura
Pubblicità
Change privacy settings
Accedi all'area riservata
» Italpress
ComoLake, Moricca “Piattaforme PagoPA semplificano vita cittadini”
di
Redazione Video
|
16/10/2025
ComoLake, Moricca “Piattaforme PagoPA semplificano vita cittadini”
Accedi all'area riservata
Oltre lo stretto
Guerra in Ucraina, Trump annuncia un nuovo incontro con Putin
Oltre lo stretto
Femminicidio di Pamela Genini, “Mi sta accoltellando, aiuto”, il dramma al telefono
Oltre lo stretto
Allerta maltempo: il Sud Italia sotto assedio da giganteschi temporali autunnali
Crolla palazzina a Bagheria: nessun ferito, era disabitata
Debito Usa, Bini Smaghi “Traiettoria chiaramente insostenibile”
Marina, Berutti Bergotto “Risultato enorme dal tour Vespucci”
Ricerca McDonald’s, amore e famiglia nei sogni degli italiani
Alfano (Difesa Servizi) “La Marina una realtà importante del Paese”
Nordio “Discutibili proteste contro riforma nei palazzi di giustizia”
Moratti “Da Ue e Italia ruolo centrale per una pace duratura a Gaza”
Milano-Cortina, Sala “La cerimonia di apertura sarà ricordata”
Guerra in Ucraina, Trump annuncia un nuovo incontro con Putin
Commenta con Facebook
Esci
Commenta con Facebook