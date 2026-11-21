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Comunali Palermo, Lagalla “Mia ricandidatura? Sarà coalizione a fare bilancio finale”
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Redazione Video
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21/11/2026
Comunali Palermo, Lagalla “Mia ricandidatura? Sarà coalizione a fare bilancio finale”
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