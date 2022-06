Saranno le Primarie a scegliere il candidato presidente della Regione del centrosinistra in Sicilia. Primarie di coalizione ormai certe e stabilite dai partiti del campo progressista insieme.

Trovato l’accordo nella coalizione

Per la prima volta in assoluto, M5s Pd e Sinistra insieme alle Primarie. Si faranno in Sicilia per la scelta del candidato alla presidenza della Regione, dove si voterà in autunno. Sabato prossimo l’accordo sarà illustrato nel corso di conferenza stampa congiunta a Palermo durante la quale saranno spiegati tutti i dettagli per lo svolgimento delle consultazioni.

Le anticipazioni sulle Primarie

Le candidature per le Primarie si potranno presentare dal 23 al 30 giugno. Il regolamento prevede che si possono candidare esponenti dei partiti di M5s, Pd e area di Sinistra rappresentati all’Assemblea regionale siciliana.

I nomi per il Pd

Il Pd ha già messo in moto la propria macchina organizzativa per la scelta del proprio esponente. Nella rosa dei nomi si fa quello dell’eurodeputata Caterina Chinnici. L’intesa raggiunta da M5s, Pd e Sinistra prevede che possono indicare propri candidati anche esponenti della società civile non rappresentati in Assemblea, a condizione che vengano raccolte almeno 2 mila firme, sottoscrivano l’impegno a presentare una propria lista alle regionali e condividano i principi della carta dei valori in fase di stesura.

Barbagallo a BlogSicilia

Alla vigilia della presentazione ufficiale delle regole per queste primarie che si terranno il 23 luglio il segretario regionale del Pd Anthony Barbagallo spiega a Blogsicilia le scelte e analizza il voto per le amministrative che ci siamo lasciati alle spalle dicendosi fiducioso per i prossimi passaggi.

Sabato la conferenza stampa all’Ars che spiegherà i dettagli ma intanto nel Pd c’è un dibattito in corso ma per Barbagallo non c’è un problema ne uno scontro ma solo il confrontarsi democratico di opinioni. E sull’allargamento della coalizione “noi ci abbiamo provato” dice il segretario ricordando i tentativi fatti. e non è detto che non ce ne siano degli altri