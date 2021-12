Una presidenta a Palazzo d'Orleans?

Donne in politica. Il 2022 è l’anno delle elezioni in Sicilia. Si vota per il rinnovo dei consigli comunali delle più importanti città della regione e poi si dovrà anche eleggere il nuovo Presidente della Regione siciliana. Sarà questa la volta buona per avere una a Palazzo d’Orleans una Presidenta?

Per le donne è stato difficile arrivare a ricoprire incarichi di primo piano. Nell’immaginario collettivo emergono le storie di grandi donne che hanno contribuito a costruire la gloria dei loro paesi, da Margareth Thatcher a Golda Meir. In Italia, i profili al femminile che hanno segnato la storia sono quelli di Nilde Iotti e Tina Anselmi.