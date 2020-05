misure anti covid19 alle poste

Distanziamento fisico, distanziamento sociale, è possibile andare al mare, non è possibile frequentare la movida: le regole di questa Fase 2 sono sempre stringenti ma poi capitano esperienze che fanno sembrare tutto tano finto e precario.

E’ il caso segnalato da un nostro lettore, in coda ad un ufficio postale, che si chiede che fine abbiano fatto le misure anti covid19 se il turno va tenuto con un “pizzino” e se oltre 200 persone utilizzano la stessa penna senza igienizzanti e misure di protezione minime. Ma è l’Italia. E funziona così. Anche in questi giorni di scadenze e pagamento delle pensioni o delle bollette. Siamo ritornati alla normalità!