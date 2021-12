Lo scontro a Casa Minutella

Lite sulle province tra Giancarlo Cancelleri e Marco Falcone. Come ogni fantasma che si rispetti, lo spirito delle ormai ex Province ogni tanto torna a manifestarsi. Additate come simbolo di ogni spreco e ogni mascalzonata della casta politica, le province siciliane vennero liquidate in diretta tv. Da allora, quegli enti non hanno erogato alcune servizio. Per non farle esistere, però,

Sul tema, Gianfranco Cancelleri e Marco Falcone hanno duellato nel corso dell’ultima puntata a Casa Minutella. L’Assessore regionale alla infrastrutture Falcone non ha esitato ad attaccare: ”Abolire le province è stato un errore. La colpa è di chi ha voluto eliminare le province nel 2014. Purtroppo ci fu l’accordo tra Pd e Cinquestelle, il famoso Modello Sicilia. Allora si ritenne erroneamente che abolendo le province avremmo risolto i nostri problemi. Non soltanto non li abbiamo risolti, ma li abbiamo aggravati”. Il sottosegretario “tradito”, tuttavia, avrà la forza di replicare con la più scontata – ma oggettivamente credibile – delle contestazioni: “Caro Marco, avremo pure sbagliato a fare quella riforma, ma voi da cinque anni siete al governo. Perché non avete cambiato la nostra riforma se pensavate che fosse sbagliata?”. Una cosa adesso è chiara. Senza la riforma della riforma che cancelli la cancellazione delle province, il pasticciaccio brutto non verrà mai sciolto.