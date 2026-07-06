Palermo
Catania
Siracusa
Cronaca
Politica
Sport
Food
Talk Sicilia
Oltre lo stretto
Palermo
Catania
Le altre province
Agrigento
Caltanissetta
Enna
Messina
Ragusa
Siracusa
Trapani
Oltre lo stretto
Monreale
Nebrodi
Cefalù
Home
Cronaca
Politica
Sport
Salute
Lavoro
Blog
Arte e Cultura
Pubblicità
Change privacy settings
Accedi all'area riservata
» Italpress
Romano “Disponibile a candidarmi a presidente della Regione Siciliana”
di
Redazione Video
|
06/07/2026
Romano “Disponibile a candidarmi a presidente della Regione Siciliana”
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi
BlogSicilia
alle tue
Fonti preferite
.
Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI
Accedi all'area riservata
Oltre lo stretto
Chiama il 112 perché il marito rifiuta un rapporto intimo
Oltre lo stretto
Caldo africano senza tregua: arriva la terza ondata, attesi fino a 40 gradi
Oltre lo stretto
De Laurentiis padre e figlio indagati: perquisizioni per false comunicazioni e bancarotta
Cartoline per i boss scarcerati, ‘se tornate a chiedere pizzo vi denunciamo’
Chiama il 112 perché il marito rifiuta un rapporto intimo
Piemonte, Gay “Nonostante incertezze le nostre imprese continuano a investire”
Tv 4K, cresce la diffusione dei televisori e dei contenuti Ultra HD
Frederic Massara nuovo chief football officer della Juventus
Manovra all’Ars, il governo tratta su due fronti
Amts, alta adesione allo sciopero: i sindacati chiedono un tavolo con l’azienda
Ha in casa una pistola con matricola abrasa, arrestato incensurato a Monreale
Mancini dribbla le domande sulla Nazionale “Devo già allenare i politici…”
Commenta con Facebook
Esci
Commenta con Facebook