Dal Decreto Sostegni arriveranno “i primi indennizzi importanti” per tutte le realtà che hanno subito i danni economici del Covid19

Lo ha detto Claudio Durigon, sottosegretario al Mef, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” di Italpress

Per Durigon il Decreto Sostegni “è una grande iniezione di fiducia, di economia e anche di giustizia, un indennizzo vero”

Il sottosegretario ha poi aggiunto: ” Il Decreto Sostegni va ad abbracciare non soltanto l’aspetto economico ma anche l’aspetto vaccinale perché sappiamo che se vogliamo uscire da questo disastro servirà anche un grande investimento su quello che è il vaccino. Questo è il primo degli indennizzi che vengono dal governo Draghi, è un indennizzo sicuramente importante perché parliamo di circa 12 miliardi. Quindi un indennizzo che è superiore al vecchio Ristori 4 del governo Conte”. Durigon ha voluto sottolineare che il Decreto Ristori prevede delle novità molto importanti: “Via i codici Ateco – ha detto – che hanno causato moltissime problematiche. Chi ha una perdita conclamata nell’anno di comparazione 2020/2019 può chiedere questo rimborso. E’ normale che non siamo di fronte alla soluzione dei problemi. Le perdite di fatturato nel 2020 sono state di 400 miliardi, i 12 miliardi non possono ristorare del tutto queste gravi perdite. Però è una grande iniezione di fiducia, di economia e anche di giustizia”.