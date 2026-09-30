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Spreco alimentare, italiani più virtuosi ma vale 6,6 miliardi
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Redazione Video
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30/09/2026
Spreco alimentare, italiani più virtuosi ma vale 6,6 miliardi
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