Nuove regole per la tv del digitale terrestre

Arriva lo switch off del digitale terrestre anche in Sicilia. Si inizia il 28 aprile e si procederà zona per zona sino a maggio. Ma i siciliani sanno quel che devono fare per risintonizzare i loro televisore. Ecco cosa abbiamo scoperto andando in giro per Palermo. I più anziani non hanno la minima idea della procedura e si affideranno a figli e parenti per non perdere le puntate delle loro serie preferite o i loro talk show. Ai giovani, lo switch off del digitale terrestre non cambia molto. La nuova generazione si affida a smartphone e pc per collegarsi alle più svariate piattaforme di intrattenimento. Ne abbiamo parlato a Casa Minutella con il presidente del Corecom, Maria Astone,e con il direttore di Video Regione, Salvatore Cannata .