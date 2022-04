A Casa Minutella il direttore di Video Regione

Lo switch off della tv in Sicilia garantirà maggiore qualità in termini di contenuti e definizione. Ma non sarà un passaggio del tutto facile soprattutto per le persone più anziane. Lo ha detto a Casa Minutella il direttore di Video Regione, Salvatore Cannata. Perchè potrebbero sussistere delle difficoltà? Per Cannata, ” gli anziani si ritroveranno a fare ciò che pensavano non dover fare più dopo averlo fatto qualche anno or sono. Certamente c’è la necessità di spiegare bene come funziona. Noi di Video Regione, da questo punto di vista abbiamo già investito sul piano comunicativo per spiegare cosa fare”.

Cannata, “siamo pronti a questo passaggio”

“Al di là di ogni cosa – sottolinea Cannata – ci saranno delle tv che più delle altre sono pronte già a tutto questo. Altre invece che dovranno essere attivate dal decoder ma alla fine la procedura è quella e bisogna cercare di resettare per ripartire. Ora non c’è da fare la ricerca come si faceva una volta, non c’è da fare chissà quale grande operazione bisognerà semplicemente affidarsi all’elemento intuitivo dell’apparecchio televisivo. Ma ripeto non sarà difficile”.

Lo switch off in Sicilia da aprile a maggio

Cannata ha indicato una criticità: il passaggio non avverrà simultaneamente in tutta la Sicilia, “certamente invece sarà più difficile poi cercare di orientarsi rispetto alle date perché ogni zona avrà la sua data per il passaggio”. Per il giornalista che guida la redazione giornalistica della tv che a breve passerà dal canale 16 al canale 14 del digitale terrestre, questo switch off arrecherà vantaggi agli spettatori, sia in termini di qualità della visione, sia rispetto allo sforzo produttivo, in termini di contenuti, che le emittenti dovranno proporre.

Il presidente del Corecom Sicilia, Maria Astone, ha condiviso l’analisi del direttore di Video Regione. Per Astone sarebbe necessaria una campagna di comunicazione per gli utenti. Per questo, suggerisce una sorta di alleanza tra la sua authority, le emittenti e le associazioni di consumatori.