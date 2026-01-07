Palermo
Catania
Siracusa
Cronaca
Politica
Sport
Food
Talk Sicilia
Oltre lo stretto
Palermo
Catania
Le altre province
Agrigento
Caltanissetta
Enna
Messina
Ragusa
Siracusa
Trapani
Oltre lo stretto
Monreale
Nebrodi
Cefalù
Home
Cronaca
Politica
Sport
Salute
Lavoro
Blog
Arte e Cultura
Pubblicità
Change privacy settings
Accedi all'area riservata
» Italpress
Tania Giallongo è il nuovo prefetto di Ragusa “Ascoltare tutto il territorio”
di
Redazione Video
|
07/01/2026
Tania Giallongo è il nuovo prefetto di Ragusa “Ascoltare tutto il territorio”
Accedi all'area riservata
Oltre lo stretto
Caffè amaro ogni giorno: cosa succede davvero al tuo corpo
Oltre lo stretto
Febbre alta, polmoniti e ricoveri: è allarme Influenza K
Oltre lo stretto
Accoltella il marito, “ha ucciso i miei cani”
Il Presepe vivente ai piedi di Monte Gallo, il Ranch “Al Boschetto” si trasforma nel villaggio di Betlemme
Lotta al caporalato, la Regione finanzia progetti di agricoltura sociale per cittadini di Paesi terzi
Premier britannico Starmer “Parlamento voterà decisioni su invio truppe”
Brigitte Bardot, a Saint-Tropez l’ultimo saluto
Ue, Von der Leyen dall’8 gennaio in visita in Medio Oriente
Cinema & Spettacoli Magazine – 7/1/2026
Nel 2026 il mercato dell’autotrasporto potrebbe tornare a respirare
Crans Montana, il padre di Chiara Costanzo a Valditara “Abbiamo sete di verità”
Ragusa, si è insediata il nuovo prefetto Tania Giallongo: “Lieta di tornare in Sicilia” / Video
Commenta con Facebook
Esci
Commenta con Facebook