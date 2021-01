x

Energie rinnovabili, scoperta maxi truffa, perquisizioni e arresti in diverse regioni italiane

27/01/2021

Scoperta una maxi truffa nel settore delle energie rinnovabili La Guardia di Finanza di Pavia e i carabinieri hanno effettuato oltre cinquanta perquisizioni L’organizzazione, con ramificazioni in diverse regioni italiane, ha frodato allo Stato oltre 143 milioni di euro di contributi pubblici. L’operazione, che ha visto l’impiego di oltre 200 militari, è stata compiuta in Trentino Alto Adige, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Sardegna e Lazio. Emesse 11 misure cautelari: disposti gli arresti domiciliari per sei persone, previsto l’obbligo di firma per altre cinque. Sono in corso, da parte della Guardia di Finanza, perquisizioni, sequestri di rapporti bancari, quote societarie, veicoli, immobili e terreni. Gli indagati sono accusati dei reati di associazione a delinquere, truffa aggravata ai danni dello Stato, false fatturazioni e responsabilità amministrativa degli enti.

