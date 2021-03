le pillole tv di italpress

Nicola Zingaretti ha annunciato su Facebook le dimissioni da segretario del Pd

Sulla vicenda interviene Andrea Orlando, vicesegretario del Pd e ministro del Lavoro e delle Politiche sociali

Orlando auspica che il Pd unito chieda a Zingaretti di ritirare le dimissioni

Parlando con i cronisti Orlando ha spiegato: “E’ comprensibile l’amarezza del segretario Nicola Zingaretti per attacchi ingiustificati e ingenerosi che si sono succeduti nel corso di questi giorni. Credo che la sua scelta implichi e richieda uno scatto e una risposta unitaria. E credo che unitariamente si debba chiedere a Zingaretti di ripensare la sua decisione”.

E ancora: “Il Pd, in un momento così difficile ha bisogno di un riferimento affidabile, di un punto di riferimento per affrontare le sfide e le battaglie che abbiamo di fronte e quindi credo che debba essere rilanciato l’appello che viene da tanti militanti, segretari di circolo e dirigenti e amministratori che in questo momento chiedono di ripensare questa scelta e credo che dovremmo fare tutti il possibile perché questo possa avvenire”.