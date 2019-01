Nuovi sviluppi nell'indagine dall'esame delle immagini delle telecamere di sicurezza

Sviluppi sulla vicenda dell’operaio 58enne trovato morto all’interno della sua auto lo scorso marzo sul lungomare Falcone-Borsellino di San Leone, in provincia di Agrigento. La procura ha infatti iscritto due persone nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di omicidio colposo.

Come scrive grandangoloagrigento.it, sui nomi degli indagati c’è al momento il massimo riserbo. Giuseppe Siracusa era stato ritrovato senza vita all’interno della sua automobile e la sua morte era stata attribuita a cause naturali. Ma dall’esame delle numerose telecamere di sicurezza presenti in zona, gli inquirenti avrebbero notato che il decesso, dovuto ad un infarto, non è avvenuto all’interno dell’auto.

Su questi sviluppi si sta concentrando l’attività investigativa degli inquirenti che avevano anche fatto riesumare il corpo dell’operaio.

