Motocross si schianta contro un alberto, morto 21enne nell’Agrigentino

Redazione di

30/01/2022

Incidente stradale mortale nell’Agrigentino, tra Montaperto e Porto Empedocle. Un giovane di 21 anni, Salvatore Camilleri, originario di Agrigento, nella foto da Facebook, è deceduto dopo avere perso il controllo della sua moto, schiantandosi contro un albero. Il 21enne era uscito insieme agli amici con le motocross per un’uscita domenicale spensierata. Mobilitato anche un elicottero per trasportare il giovane in ospedale il più presto possibile ma, quando sono arrivati gli operatori sanitari sul posto, purtroppo non c’era più nulla da fare. Sul luogo del dramma sono intervenuti i carabinieri: indagini in corso per capire le cause dell’incidente.

Incidente stradale mortale nell’Agrigentino, tra Montaperto e Porto Empedocle.

Un giovane di 21 anni, Salvatore Camilleri, originario di Agrigento, nella foto da Facebook, è deceduto dopo avere perso il controllo della sua moto, schiantandosi contro un albero.

Il 21enne era uscito insieme agli amici con le motocross per un’uscita domenicale spensierata. Mobilitato anche un elicottero per trasportare il giovane in ospedale il più presto possibile ma, quando sono arrivati gli operatori sanitari sul posto, purtroppo non c’era più nulla da fare.

Sul luogo del dramma sono intervenuti i carabinieri: indagini in corso per capire le cause dell’incidente.