Un esordio partecipato, intenso e ricco di emozioni per “Zabook – Il Borgo che legge”, la nuova rassegna letteraria di Sambuca di Sicilia che ieri sera ha inaugurato il suo programma con il giornalista del Tg5 Carmelo Sardo, autore del libro L’ultima estate di un uomo per bene (Zolfo Editore).

Il cortile di Palazzo Panitteri ha accolto un pubblico numeroso e attento che ha seguito con grande partecipazione il racconto della vicenda di Giuseppe Tragna, direttore di banca assassinato il 18 luglio 1990 ad Agrigento dopo essere stato ingiustamente infangato da un pentito con l’accusa di essere un pedofilo e solo trent’anni dopo, riconosciuto dallo Stato come vittima innocente della mafia.























A rendere ancora più toccante l’incontro è stata la presenza di Mariella Letizia, moglie di Giuseppe Tragna, che con la sua testimonianza ha restituito il volto umano di una storia di dolore, dignità e ricerca di verità e giustizia da parte di una famiglia che non si è mai arresa. Un momento di grande intensità emotiva che ha coinvolto il pubblico e ha confermato il valore civile della rassegna.

L’appuntamento si è svolto a pochi giorni dal 34° anniversario della strage di via D’Amelio, in cui il 19 luglio 1992 furono assassinati il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta, il libro di Carmelo Sardo ha ricordato come la memoria delle vittime innocenti rappresenti ancora oggi uno strumento fondamentale nella costruzione di una cultura della legalità. In questo contesto, Zabook si propone non soltanto come festival dedicato ai libri, ma anche come luogo di confronto, riflessione e crescita collettiva, dove la cultura diventa strumento di consapevolezza e partecipazione.

La prima edizione di “Zabook – Il Borgo che legge”, ideata e diretta da Franco Nuccio e organizzata dal Comune di Sambuca di Sicilia guidato dalla sindaca Giovanna Casà, proseguirà fino al 20 settembre con un ricco calendario di incontri dedicati ai temi della legalità, della memoria, dei diritti civili, dell’attualità e della letteratura.

Il prossimo appuntamento in programma il 29 luglio vedrà come protagonista il giornalista Attilio Bolzoni, tra i maggiori esperti italiani di vicende di mafia. Bolzoni presenterà il suo ultimo libro, “Immortali. Perché la mafia è tornata com’era prima di Giovanni Falcone” (Fuori Scena), una lucida analisi sulla trasformazione di Cosa nostra e sulle nuove dinamiche del potere mafioso, in un dialogo che si inserisce nel percorso culturale avviato da Zabook nel segno della memoria e dell’impegno civile.