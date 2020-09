La protesta dell'ex senatrice della Lega Angela Maraventano

Nella serata di ieri è avvenuto a Lampedusa un nuovo sbarco di migranti, provocando nuovi tensioni nell’isola. Sono giunte, infatti, decine di persone sul posto per protestare.

Angela Maraventano, esponente della Lega, si è distesa a terra per bloccare i mezzi di trasporto destinati al trasferimento dei migranti dopo l’imbarcazione. Sul posto sono intervenute le forze di polizia in antisommossa.

Maraventano, che è stata anche senatrice leghista (eletta nel 2008 nella circoscrizione Emilia Romagna), ha affermato: «Non siamo soddisfatti dell’incontro Conte – Martello. Gli sbarchi continuano e noi vogliamo dire basta a tutto questo. Bisogna chiudere l’hotspot di Lampedusa e si deve smontare la macchina dell’immigrazione. L’unica soluzione per risolvere il problema è quella di mettere delle navi a pattugliamento della costa. Lo abbiamo chiesto ma il Governo fa orecchie da mercante, perché il governo è complice di chi vende carne umana».

Intanto, la nave Snav Adriatico – la cosiddetta nave quarantena – è partita da Lampedusa in direzione Augusta, dove imbarcherà i migranti dell’hotspot e della Casa della Fraternità. Dopodiché starà a largo nel porto siracusano. Invece, sabato prossimo, 19 settembre, un’altra nave, la quinta, arriverà a Lampedusa per accogliere altri migranti. E potrebbe essercene una sesta in caso di necessità.

IL VIDEO DELLA PROTESTA DELLA MARAVENTANO: