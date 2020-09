Scoperti altri casi di Covid19 in Sicilia

Un 12enne di Sciacca è risultato positivo al Covid-19. Ne ha dato notizia la sindaca Francesca Valenti. Si tratta del terzo caso in pochi giorni, dopo i due 18enni tornati dalle vacanze in Croazia e a Malta (e per cui sono in fase di definizione le verifiche dei tamponi per circa 50 coetanei con cui sono entrati in contatto). Il minore è asintomatico ed è già da alcuni giorni in quarantena.

Sempre nell’agrigentino, a Ribera, è risultato contagiato un intero nucleo familiare (padre, madre e figlio) di nazionalità romena. Erano tornati da poco dal Paese di origine e anche loro sono asintomatici. Questa famiglia, sin dal suo rientro, è stata in autoisolamento domiciliare e non ha avuto contatti con altre persone.

Il sindaco Carmelo Pace ha commentato: «Si raccomanda alla cittadinanza prudenza nei comportamenti quotidiani, bisogna tenere alta l’attenzione, curare l’igiene personale e il distanziamento sociale».

In Sicilia, nelle ultime 24 ore, sono stati riscontrati 78 nuovi casi di positività al coronavirus, di cui 6 migranti, ospiti nei centri di accoglienza (4 a Pozzallo e 2 a Siracusa). È salito così a 1.284 il numero delle persone attualmente positive, mentre il numero dei decessi è stabile a 288.