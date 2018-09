L'anziano ha chiesto l'intervento dei soccorsi per un malore

L’ambulanza non può andare avanti a causa delle buche in strada e un anziano, colto da malore, è stato soccorso dai sanitari che hanno raggiunto il suo appartamento a piedi. E’ successo a Sciacca, in provincia di Agrigento.

Secondo quanto scrive grandangoloagrigento.it, l’anziano, residente in via Pellegrino, ha chiesto l’intervento di un’ambulanza a seguito di un malore. I sanitari del 118 non hanno però potuto raggiungere la casa con il mezzo di soccorso a causa delle pessime condizioni del manto stradale e sono stati costretti a prestare i soccorsi raggiungendo il luogo a piedi.

