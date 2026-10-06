I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Licata, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, hanno svolto, tra i territori di Licata e Butera, un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti e armi.

Il controllo nel vigneto e il sequestro della marijuana

Nel corso delle attività, svolte in contrada Turcio, i militari hanno effettuato un controllo all’interno di un fondo agricolo adibito a vigneto, di proprietà di un 72enne del luogo. Sono state rinvenute 88 piante di marijuana e relative infiorescenze, per un peso complessivo di circa 70 chilogrammi.

La perquisizione e il ritrovamento del fucile

Le operazioni sono state estese all’abitazione dell’uomo. Nel corso della perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno trovato un fucile da caccia marca Franchi e 141 cartucce calibro 12, detenuti senza le previste autorizzazioni. L’arma, le munizioni e la sostanza stupefacente sono state sequestrate.

La denuncia alle Procure

Al termine delle attività, il 72enne è stato deferito in stato di libertà alle Procure di Agrigento e Gela per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di arma comune da sparo e relative munizioni.