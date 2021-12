A lanciare l'allarme la mamma della vittima

Aggiornamenti

A Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, è morta una bambina di due anni in un incendio che è divampato stasera, martedì 21 dicembre 2021.

Il rogo è avvenuto in via San Giuseppe, nel centro città, forse a causa di una fuga di gas. Su Grandangolo, però, si parla anche di un corto circuito. Le fiamme hanno divorato un appartamento all’interno di un edificio di più piani. Una famiglia è stata sgomberata.

È stata la mamma della piccola a lanciare subito l’allarme, raccontando che la figlia era rimasta all’interno dell’appartamento.

Sul posto stanno operando squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri che hanno subito avviato le indagini per accertare le cause del rogo.

Si è appreso che la bambina si trovava insieme ai genitori e ai fratelli al terzo piano. Madre e padre sono riusciti a mettersi in salvo ma per la piccola non c’è stato nulla da fare.

Momenti di panico a Palma di Montechiaro dove poco dopo le venti è esplosa una bombola di gas all’interno di un appartamento in via San Giuseppe, a pochi passi dal Monastero. Al forte boato è seguito un vasto incendio che ha interessato un’intera palazzina. Le notizie sono ancora frammentarie. Di seguito l’immagine ripresa da Grandangolo Agrigento.