Dramma a Bivona

Un muro è crollato e lo ha travolto. Salvino Pullara, 53 anni, titolare di un’impresa edile, è morto questo pomeriggio a Bivona, in provincia di Agrigento. Era originario di Santo Stefano di Quisquina.

Accanto a lui c’era il figlio di 24 anni, che è rimasto ferito ed è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Il crollo in contrada Santa Margherita

L’incidente è avvenuto in contrada Santa Margherita, nei pressi della Diga Castello.

Pullara stava effettuando alcuni lavori all’interno di un’abitazione, intervento commissionato dal proprietario dell’immobile.

Per cause ancora da accertare una parete è crollata all’improvviso. L’uomo è rimasto travolto dalle macerie.

I tentativi di rianimazione

L’allarme è scattato subito e i sanitari del 118 sono arrivati sul posto.

Hanno tentato a lungo di rianimare il cinquantatreenne. Non c’è stato, purtroppo, nulla da fare.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

Gli accertamenti procedono su due fronti. Il primo riguarda la dinamica esatta dell’incidente e le cause che hanno provocato il cedimento della parete.

Il secondo riguarda il rispetto delle norme di sicurezza all’interno del cantiere. È la verifica che in ogni infortunio mortale corre parallela alla ricostruzione dei fatti e che stabilisce se vi siano responsabilità.